196-й день боев: главное

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что референдумы в украинских регионах правильно и символично провести 4 ноября в День народного единства. Как сообщили на сайте партии, «это историческая дата, которая нас всех объединяет в пространство Русского мира, о котором мечтают жители Донбасса». По словам Турчака, голосование состоится в этом году.

Президент России Владимир Путин выступил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. По мнению Путина, главное приобретение от «спецоперации» — укрепление суверенитета. Это, по его словам, неизбежный результат того, что происходит. Он добавил, что будет поляризация в мире и стране, но это только на пользу: «все ненужное и вредное будет отторгнуто».

Он опять рассказал о том, что Россия ничего не начинала, а пытается закончить то, что началось после госпереворота в Украине в 2014 году, геноцида жителей Донбасса. По мнению Путина, Россия приняла решение «ответить зеркально, как действовал потенциально наш противник».

Все российские действия направлены на помощь Донбассу, и довести это до конца — наш долг, по мнению Путина. Все это укрепит страну изнутри и во внешнеполитической сфере. Он также говорил о прекращающемся доминировании США в мире, о «брошенном в топку санкционной печи» качестве жизни в Европе.

Reuters сообщил, что по мнению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного нельзя игнорировать угрозу применения Россией тактического ядерного оружия, что может спровоцировать ограниченную ядерную войну.

«Также нельзя полностью исключать возможность прямого участия ведущих стран мира в «ограниченном» ядерном конфликте, в котором уже прямо просматривается перспектива Третьей мировой войны», — сказал Залужный.

Залужный также признал удары по крымскому военному аэропорту в Саки. В статье для Укринформ, в соавторстве с депутатом Михаилом Забродским, он утверждает, что удары были нанесены реактивными снарядами. По данным Reuters, взрывы устроили украинские диверсанты. По словам Залужного, удары были успешными.

Власти ДНР ведут переговоры о признании с семью странами в Азии, Африке и Латинской Америке. Сейчас «суверенитет» ДНР признали Россия, Южная Осетия, Абхазия, Сирия и КНДР. Киев прекратил с ними дипломатические отношения.

Минобороны России сообщило, что войска заняли село Кодема. За последние сутки Киев не наступал на Николаево-Криворожском направлении, по версии Минобороны — из-за больших потерь.

Российский омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова на ВЭФ рассказала, что выступает за мораторий на смертную казнь в ДНР.

«Я считаю, что есть альтернативные меры наказания, такие как пожизненное заключение», — цитирует RTVI слова Москальковой.

В ДНР к смертной казни приговорили граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина и марокканца Саадуна Брагима. Скоро должно начаться рассмотрение еще нескольких дел против иностранцев, которым также грозит смертная казнь.

Разведка Британии пишет, что за последние сутки тяжелые бои шли на трех фронтах: на севере под Харьковом; на востоке в Донбассе; и на юге в Херсонской области. Основные усилия России, вероятно, связаны с наступлением на Бахмут, но командиры сталкиваются с дилеммой: развертывать ли оперативные резервы для поддержки этого наступления или защищаться от продолжающегося наступления Украины на юге. Множественные одновременные угрозы, разбросанные на расстоянии 500 км, станут проверкой способности России координировать оперативный план и перераспределять ресурсы между несколькими группировками сил. В начале боев неспособность России сделать это была одной из основных причин плохой работы вооруженных сил.

Институт изучения войны (ISW) рассказывает об отчете МАГАТЭ. Аналитики отметили, что организация призывает обе стороны улучшить ситуацию: откуда именно велись обстрелы, миссия не устанавливала. Умеренность и кажущаяся нейтральность этой формулировки могут затмить предельно четкое изложение действий России, подрывающих безопасность станции, и тот факт, что в отчете Украине не приписываются какие-либо опасные действия. Таким образом, отчет МАГАТЭ представляет собой закодированное осуждение действий России, которые создают опасность ядерной катастрофы.

Украинские силы провели контратаку в Харьковской области возле Балаклеи, которая, вероятно, отбросила российские силы на левый берег Северского Донца. В соцсетях сообщили, что российские войска отошли с блокпостов в шести километрах к западу от Балаклеи.