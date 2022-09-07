Болеющая диабетом Зарема Мусаева проведет в СИЗО еще как минимум три месяца

Ленинский районный суд Грозного продлил Зареме Мусаевой меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале «Команда против пыток».

«Сегодня Ленинский районный суд г. Грозный подлил меру пресечения Зареме Мусаевой до 12 декабря. Как минимум еще 3 месяца она проведет в СИЗО», — говорится в сообщении.

Зарема Мусаева, жена бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева, с 1 февраля находится в СИЗО Грозного по делу о нападении на силовика. 20 января чеченские полицейские силой увезли ее из Нижнего Новгорода. Чеченские власти связывают сыновей Мусаевой с оппозиционным Telegram-каналом 1ADAT, который жестко критикует главу республики Рамзана Кадырова и его приближенных.

У Мусаевой диагностирован диабет. Во время выступления в суде 11 февраля она жаловалась на серьезные проблемы со здоровьем и просила перевести ее под домашний арест.