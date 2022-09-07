В ДНР завершилось «расследование» уголовного дела в отношении 24 бойцов полка «Азов»*

«Генпрокуратура» самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) направила в местный «суд» материалы уголовного дела в отношении 24 бойцов украинского полка «Азов»*. Об этом сообщается в Telegram-канале «ведомства».

«Членам данной террористической организации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело в отношении них направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Семерым из них вменяют организацию деятельности «Азова»*, который признан в ДНР «террористической организацией» (ч. 1 ст. 234 УК «ДНР»). Ещё 17 военных обвиняют в участии в деятельности «Азова»* (ч. 2 ст. 234 УК ДНР).

Кроме того, всем 24 военным предъявили обвинения в действиях, направленных «на насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Донецкой народной республике» (ч. 4 ст. 34, ст. 232 УК «ДНР»). Когда «суд» начнет рассмотрение дела, не уточняется.

*«Азов» — запрещенная в России «террористическая организация».