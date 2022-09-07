«Проект»*: Турчак построил бизнес на развале оборонной промышленности

«Проект»* выпустил расследование об одном из самых ярых сторонников российской агрессии в Украине Андрее Турчаке. В настоящее время он занимает должность секретаря генсовета «Единой России». Журналисты выяснили, что семья Турчака построила особняки и бизнес-центры на месте разрушенных оборонных заводов, а также регулярно ездит во Францию.

Отец Турчака Анатолий познакомился с Владимиром Путиным на тренировках по дзюдо. В середине 90-х он был его заместителем в партии «Наш дом — Россия». Позднее он стал директором, а затем и собственником петербургского НПО «Ленинец».

«Проекту»* удалось найти более 100 нежилых зданий и 35 участков общей площадью почти полмиллиона квадратных метров, которые оформлены на компании, связанные с «Ленинцем». Их примерная стоимость оценивается в 50 млрд рублей. Только четверть зданий занимают оборонные предприятия, остальные стали бизнес-центрами, складами и промплощадками. За прошлый год семья Турчака выручила от их аренды 1,5 млрд рублей.

После того как Турчак-старший возглавил НПО «Ленинец», военное производство на предприятии сильно сократилось. Почти 10 лет назад Минобороны РФ договорилось с АО «Заслон» о разработке радиолокационной станции, однако деньги, выделенные на эти цели, были разворованы.

В настоящее время семья Турчака владеет 14 квартирами, семью земельными участками и пятью домами. Общая стоимость недвижимости оценивается в 1,5 млрд рублей. Также в их владении имеется поселок на берегу Финского залива, который стоит на земле НИИ системотехники.

Семья Турчака часто посещает Францию. В 2013 году команда Навального** обнаружила у него компанию в Ницце, на которую были оформлены апартаменты стоимостью 1,3 млн евро. В 2016 и 2018 годах дочь Турчака Софья фотографировалась на вилле Mas Du Gitan в Каннах. «Проект»* выяснил, что она записана на близких друзей семьи.

«Проект»* также вспомнил об инциденте с избиением журналиста Олега Кашина в 2010 году. Это произошло после того, как он раскритиковал Турчака. Дело об этом инциденте «висит» вот уже 12 лет.

Журналисты также указали на сокращение населения Псковской области во время правления Турчака. Выяснилось, что в регионе в этот период росли безработица и госдолг, а бюджет стал дефицитным. В 2015 году область стала самым нищим регионом России.





*«Проект» Минюст России считает «нежелательной организацией».



**Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к «экстремистской деятельности» или «терроризму». Он включен также в реестр «иностранных агентов».