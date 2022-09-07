Екатеринбуржец провел пикет в поддержку участника «молчаливой акции» Радика Ислаева

Екатеринбуржец провел одиночный пикет в поддержку активиста, арестованного после акции в защиту экс-мэра города Евгения Ройзмана. Полиция задерживать местного жителя не стала, однако переписала данные с его документов, сообщает «7х7 — Горизонтальная Россия».

Местным жителем, который потребовал освободить арестованного активиста Радика Ислаева, оказался Андрей Дебе. Он вышел с плакатом с надписью: «За что было винтить человека, мирно сидящего на ступенях? Остановить полицейский беспредел!» Силовики не стали его задерживать, однако данные с его документов все же переписали.

Бывшего мэра Екатеринбурга задержали 24 августа по уголовному делу о «дискредитации» российской армии. Поводом для преследования послужили высказывания политика во время одного из эфиров в YouTube: он несколько раз повторил фразы «Война в Украине» и «Вторжение в Украину». Верх-Исетский суд 25 августа избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Вскоре после задержания Ройзмана в Екатеринбурге прошли акции в его поддержку. Одним из горожан, решивших встать в защиту политика, стал Радик Ислаев. Активиста задержали вечером 24 августа во время участия в «молчаливой» акции. Суд назначил ему 15 суток ареста за «неповиновение полиции», в спецприемнике екатеринбуржец объявил голодовку в знак несогласия с наказанием.