Пророссийские власти оккупированной Херсонщины готовятся к «референдуму» 4 ноября

Пророссийские власти оккупированной Херсонской области проведут «референдум» о вхождении в состав РФ 4 ноября. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил замглавы «военно-гражданской администрации» (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил провести «референдум» о вхождении Донбасса и «освобожденных» территорий Украины в состав России в День народного единства, 4 ноября. Пророссийские власти Херсонской области эту идею поддержали.

«Мы с Андреем Анатольевичем Турчаком солидарны. Будем готовиться к конкретной дате. <…> Будем ориентироваться на 4 ноября, хотя мы готовы провести референдум хоть сейчас», — сообщил ТАСС Стремоусов.

Ранее «Верстка» сообщила, что Кремль определился с «рабочей датой» для проведения «референдумов» о вхождении в состав РФ самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По данным издания, они могут пройти 14 сентября.

При этом вопрос о проведении референдумов в частично подконтрольных России регионах — Запорожской, Херсонской и Харьковской областях — оставался открытым. Как отметили собеседники издания, ситуация на фронтах не позволяет провести там «плебисциты» в сентябре.