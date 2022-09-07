Суд в 15 раз увеличил компенсацию Пригожину от Шендеровича*

Городской суд Санкт-Петербурга пересмотрел размер компенсации Евгению Пригожину к Виктору Шендеровичу* и радиостанции «Эхо Москвы». Бизнесмен требовал «защиты чести и достоинства» из-за негативных высказываний о нем в эфире. По новому решению суда Виктор Шендерович* должен заплатить 1,5 млн рублей — это в 15 раз больше первоначальной компенсации, пишет ЗАКС.Ру. Радиостанция должна заплатить 2 млн рублей — это вдвое больше первоначальной суммы.

Первый иск Приморский районный суд рассмотрел в декабре 2021 года. Поводом стала программа «Особое мнение» на «Эхо Москвы». Шендерович* заявил, что Пригожин может быть связан с криминалом. Эти слова суд признал недостоверными и порочащими. Тогда Шендеровича* и «Эхо Москвы» обязали выплатить Пригожину 100 тысяч и 1 млн рублей соответственно, а редакция должна была выпустить опровержение.

Пригожин требовал 5 млн рублей и подал апелляцию, поскольку размер компенсации счел «слишком маленьким».

Представитель главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова* говорил, что радиостанция не может нести ответственность за своих гостей, а опровержение выпустить невозможно — после блокировки издание прекратило существование. Шендерович* настаивал на суде, что это было его личное мнение. Новое решение суда отменило требование об опровержении. Представитель Шендеровича планирует обжаловать компенсацию в 1,5 млн рублей.

*Виктора Шендеровича и Алексея Венедиктова Минюст России считает «иностранными агентами».