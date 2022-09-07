ДНР ведет переговоры с семью странами о признании своего суверенитета

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики ведут переговоры о признании с семью странами в Азии, Африке и Латинской Америке. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на «МИД» ДНР.

«Нами ведутся переговоры [по признанию ДНР]. Так, наш посол Ольга Макеева в Москве встречалась с представителями семи стран: это государства Азии, Латинской Америки и Африки», — заявила глава так называемого «МИД» ДНР Наталья Никонорова.

На данный момент суверенитет ДНР признали Россия, Южная Осетия, Абхазия, Сирия и КНДР.

Ранее «Верстка» сообщила, что Кремль определился с «рабочей датой» для проведения «референдумов» о вхождении в состав РФ самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По данным издания, они могут пройти 14 сентября.

Накануне стало известно, что Евросоюз не будет признавать действительными российские паспорта, выданные на оккупированных территориях Украины. Соответствующее предложение Еврокомиссия утвердила во вторник, сообщила член ЕК по внутренним делам Ильва Йохансон.