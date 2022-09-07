Минпросвещения РФ исключило из методичек к урокам «Разговоры о важном» все упоминания о боях в Украине

Министерство просвещения РФ на фоне общественного резонанса убрало из методичек к классным часам «Разговоры о важном» все упоминания боевых действий в Украине и другие формулировки государственной пропаганды. Об этом сообщается в Telegram-канале Альянса учителей.

«Оттуда убрали все упоминания Украины, «спецоперации», «защиту русских людей», «не страшно умереть за родину» и прочую пропаганду. Это результат огромного внутреннего сопротивления», — говорится в сообщении.

Так, из сценариев к занятиям «Наша страна — Россия», которые пройдут 12 сентября среди учеников 5-11 классов, исчезла глава «Патриотизм и специальная военная операция», обратила внимание «Медиазона». Этот урок должны были посвятить боевым действиям в Украине и «подвигам» российских военных в Донбассе.

Ранее Альянс учителей и движение «Мягкая сила» опубликовали открытое письмо с призывом к педагогам и родителям учеников бойкотировать «Разговоры о важном». Проект стартовал в российских школах 5 сентября.

Авторы обращения к учителям и родителям школьников указали, что методички и инструкции от российских властей носят рекомендательный характер, и посещение детьми таких уроков вовсе необязательно. Они отмечают, что многие формулировки из учебных материалов носят пропагандистский характер и не имеют отношения к воспитанию патриотизма у учеников.

Напомним, в конце июля начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков анонсировал запуск в российских школах классных часов, которые будут посвящены «ценностям» российского общества, закрепленным в стратегии национальной безопасности. Проект получил название «Разговоры о важном».

В конце августа министр просвещения Сергей Кравцов подтвердил эту информацию, отметив, что «патриотические» уроки призваны сформировать у школьников гордость за Россию, ознакомить их с историей страны, а также привить им «традиционные» ценности.