Украина взяла на себя ответственность за взрывы на аэродроме Саки в Крыму

Власти Украины признали, что украинские военные наносили удары по российским военным объектам в Крыму. Об этом говорится в статье, опубликованной государственным информационным агентством «Укринформ».

Авторами публикации стали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Михаил Забродский. В статье представители военной верхушки Украины поделились своими прогнозами на развитие боевых действий в 2023 году. В частности, Залужный и Забродский говорят о важности нанесения ударов по военным объектам РФ в тылу, чтобы россияне не воспринимали эту войну как что-то «отдаленное».

«Убедительным примером правильности такого подхода в текущем году являются успешные усилия ВС Украины по физическому переносу боевых действий на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым. Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего — по аэродрому Саки», — говорится в статье.

Серия взрывов на военном аэродроме Саки в поселке Новофедоровка в Крыму произошла 9 августа. Минобороны РФ заявило, что взрывы произошли в результате детонации нескольких авиационных боеприпасов. При этом возможность обстрела со стороны Украины в российском военном ведомстве исключили. Источник ТАСС сообщил, что основной причиной якобы стало нарушение требований пожарной безопасности.

Ответственность за взрывы в Новофедоровке Украина на себя не брала, однако высокопоставленные лица страны, в том числе и президент Владимир Зеленский, неоднократно на это намекали. Так, комментируя инцидент в Новофедоровке, Зеленский не сказал, причастны ли ВСУ к взрывам в Крыму, но заявил, что «эта война началась с Крыма и должна закончиться Крымом». Позднее на саммите «Крымская платформа» он заявил, что Украина «установит контроль над аннексированным Россией» Крымом.

Вскоре после инцидента компания Planet Labs опубликовала спутниковые снимки последствий взрывов, которые произошли на военном аэродроме Саки . На них можно увидеть уничтоженные самолеты. В CNN сообщили, что уничтоженными оказались как минимум семь единиц авиационной техники. «Русская служба Би-би-си», The New York Times и американский Институт изучения войны (ISW) считают, что взрывы коснулись не менее восьми самолетов.