В Калуге планируют учредить премию «Человек Z»

В Калуге объявили конкурс на звание «Человек Z». Об этом сообщается на сайте министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области. Проект оценивается в 1,4 млн рублей.

«Человек Z — первая премия Калужской области, посвященная новым героям нашего времени — военным, волонтерам, благотворителям, политикам, медийным активистам, предпринимателям, которые созидают новую Россию — ту, которая началась с 24 февраля 2022 года», — говорится в заявлении.

Авторы задумки предлагают создавать информационные материалы о «героях нашего времени» и распространять ее среди местных жителей в возрасте от 12 до 50 лет. Проект получил от администрации Калужской области грант в размере 1,2 млн рублей на учреждение такой премии. Общая стоимость оценивается в 1,4 млн рублей.





