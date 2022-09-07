Еще один кандидат снялся с выборов на пост главы Удмуртии по собственному желанию

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Удмуртии сняла с выборов второго кандидата на пост главы республики. В ведомстве сообщили, что заявка Владимира Сегала была аннулирована по его личной просьбе.

«ЦИК Удмуртии аннулировала регистрацию кандидата на должность главы Удмуртии В.Д.Сегала, выдвинутого избирательным объединением "Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость в Удмуртской Республике», на основании личного письменного заявления», — сообщается на странице ведомства «ВКонтакте».

Теперь за пост главы поборются четыре кандидата: от КПРФ, «Справедливой России — За правду», ЛДПР и действующий глава республики от «Единой России» Александр Бречалов.

Ранее с выборов по собственному желанию снялся кандидат от «Зеленой альтернативы» Георгий Лещев. Он заявил, что «все принципы его работы отражены в программе Александра Бречалова» и призвал избирателей, сторонников и однопартийцев голосовать за единоросса на выборах главы республики.

Ранее МВД объявило в розыск кандидата на пост главы Удмуртии от партии «Справедливая Россия — За правду» Вадима Белоусова, признанного виновным в получении взятки размером 3,25 млрд рублей. Приговор Белоусов ожидал под подпиской о невыезде, суд заключил его под стражу до вступления приговора в силу. Но его не смогли отправить в СИЗО из зала суда: он не пришел на оглашение приговора. Защита объяснила это его занятостью.