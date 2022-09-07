В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей

Законодательное собрание Башкирии совместно с депутатами Госдумы подготовили законопроект о запрете на «распространение идеологии чайлдфри» среди несовершеннолетних. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе в среду.

Авторы законопроекта предлагают внести поправки в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Они сослались на то, что в настоящее время широкое распространение среди молодежи получила идеология «чайлдфри» — добровольного отказа от рождения детей. По их мнению, данная концепция формирует у детей деструктивное социальное поведение, которое идет вразрез с традиционными ценностями и политикой РФ.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн направил на отзыв в правительство новый законопроект об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии. Согласно документу, за пропаганду ЛГБТ среди граждан физические лица могут получить штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, должностные лица — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, юридические лица — от 1 миллиона до 4 миллионов рублей, а также приостановление деятельности на срок до 90 суток. Иностранцам при этом может грозить арест до 15 суток и выдворение из России. Распространение новых норм коснется в том числе фильмов и литературы.

Глава комитета Госдумы по информационной политике пообещал, что новый законопроект об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ не будет носить цензурирующий характер. По его словам, «какую-то новую норму как кролика из цилиндра не достанут».