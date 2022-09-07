Памфилова доложила о готовности избирательной системы к Единому дню голосования

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила о готовности российской избирательной системы к проведению Единого дня голосования 11 сентября. С соответствующим заявлением она выступила на заседании ЦИК в среду.

Памфилова представила доклад о том, как прошли все предыдущие этапы — выдвижение кандидатов, регистрация, досрочное голосование. По ее словам, процент отказов в регистрации в этом году оказался рекордно низким. Число жалоб также оказалось минимальным, подчеркнула она.

«В этом году не было ни одной жалобы, которую надо было рассматривать на заседании ЦИК», — заявила Памфилова. Ее слова приводит ИА «Закон».

В этом году в России проходит 4,7 тыс. избирательных кампаний регионального и местного уровня, доложила Памфилова. Регистрации прошли почти 70 тысяч кандидатов. В их числе 56 658 представителей политических партий, 172 от общественных организаций и 12 628 самовыдвиженцев.

Глава ЦИК добавила, что в России сформирована многоступенчатая система наблюдения за выборами, аналогов которой нигде в мире больше нет. По ее словам, в этом году система видеонаблюдения «не позволит клепать фейки, как раньше» благодаря надежной защите. О том, каким образом будет вестись трансляция и кто получит к ней доступ, Памфилова не уточнила.

Ранее правозащитный проект «Сетевые свободы» сообщил, что независимые кандидаты в преддверии выборов в законодательные собрания российских регионов более 80 раз привлекались к административной или уголовной ответственности.

При этом число комплексов обработки избирательных бюллетеней якобы из-за санкций увеличить не удалось, заявила глава ЦИК. Говоря о работе журналистов на голосовании, Памфилова заявила, что «есть у нас ничтожное количество СМИ, которые злоупотребляют своим правом, но мы их тоже предупредили».