Власти напомнили концертной площадке в Екатеринбурге о необходимости учитывать антивоенную позицию артистов

Власти продолжают оказывать давление на артистов, публично выступивших против боевых действий в Украине. Министерство культуры Свердловской области направило директору екатеринбургской площадки Tele-club Олег Кумышу письмо с «напоминанием» учитывать антивоенную позицию исполнителей при предоставлении им помещения.

В своем обращении Минкульт Свердловской области напомнил о наказании за «дискредитацию» российской армии и за распространение «фейков» о ней. Соответствующий документ в своих соцсетях опубликовал адвокат Алексей Бушмаков.

«В этой связи убедительная просьба учитывать данный факт при организации деятельности возглавляемой Вами организации, в том числе при предоставлении площадок Теле-клуба», — говорится в письме.

Одной из групп, чье выступление в Tele-club было отменено, стала Anacondaz. В своем Telegram-канале музыкальный коллектив сообщил, что Ленинский суд Екатеринбурга и Арбитражный суд Пермского края зарегистрировали иски к властям об отмене их концертов.

«Судебное заседание в Екатеринбурге состоится 26 сентября в 11:00, в Перми — 4 октября в 11:30. Наши интересы представляют адвокаты «Агоры» Алексей Бушмаков и Анастасия Шардакова», — рассказали музыканты.