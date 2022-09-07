Навального* поместили в ШИЗО сразу после его выхода оттуда

Оппозиционного политика Алексея Навального* снова поместили в штрафной изолятор (ШИЗО) в исправительной колонии №6 в Мелехово Владимирской области — он проведет там еще 15 суток. Это произошло сразу после того, как он вышел из ШИЗО после семидневного заключения. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

«Оу. У меня двойной приз. Я только вышел из ШИЗО, и меня снова отправили в ШИЗО — 15 суток. Заодно сразу признали «злостным нарушителем». А значит, теперь я внутри колонии СТРОГОГО режима буду помещен на СТРОГИЕ условия содержания. Интересно, это будет как у доктора Лектера в «Молчании ягнят» или у Магнето в «Людях Х»?» — написал политик.

Столь жесткие меры в свой адрес Навальный* связывает с тем, что он продолжает призывать вводить санкции против «путинской элиты», а также объявил о старте «Умного голосования»**.

«Оцените, кстати, мелочность этих жуликов. Жена и родители ждали свидания со мной четыре месяца, и вот оно подошло, а они переводят меня в строгие условия, где свидания — раз в полгода. Так что я в пролете», — поделился Навальный*.

За минувший август Алексея Навального* три раза помещали в ШИЗО. Впервые он попал в штрафной изолятор на трое суток 15 августа. Причиной стало то, что он «регулярно расстегивал верхнюю пуговицу робы», будучи на промзоне. Навальный* рассказывал, что содержащимся в ШИЗО запрещены письма, свидания, передачи и курение сигарет. Бумагу и ручку выдают на 1 час 15 минут в день, прогулка — час в день в «такой же камере, но с куском неба».

Второй раз политика поместили в штрафной изолятор 24 августа из-за того, что тот три секунды держал руки не за спиной — тогда его продержали в «бетонной конуре 2,5х3 метра» 5 суток.

В третий раз Навальный* попал в ШИЗО 30 августа — срок взыскания составил 7 дней. Политика наказали за то, что он «неправильно представился». После выхода из штрафного изолятора его вернули обратно, но уже на 15 суток.

И.о. начальника колонии пригрозил Навальному* тем, что тот не сможет увидеться со своими родными в сентябре, если не «пересмотрит свое отношение». Дело в том, что содержащимся в ШИЗО запрещены свидания с близкими.

5 сентября стало известно, что Навальный* подал иск к исправительной колонии строгого режима № 6 в Мелехово Владимирской области, за то что его отправили в штрафной изолятор из-за расстегнутой на робе пуговицы. Соответствующее исковое заявление поступило в Ковровский городской суд.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к «экстремистской деятельности» или «терроризму». Он включен также в реестр «иностранных агентов».

**«Умное голосование» и его символика обозначаются российскими властями как «экстремистские»: якобы потому, что там есть отсылки к запрещенной в России «экстремистской» и уже ликвидированной организации Навального ФБК.