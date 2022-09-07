Путин обвинил Сафронова в работе на западную разведку

Президент России Владимир Путин заявил, что осужденный на 22 года по делу о госизмене журналист Иван Сафронов «зарабатывал не только журналистской деятельностью, но и сбором информации для западной разведки». С соответствующим заявлением он выступил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в среду.

«Что касается 22 лет, то это журналист, он получил этот срок, этот приговор — насколько я понимаю, я там деталей не знаю, знаю только, что он не только был журналистом, он еще был и советником руководителя «Роскосмоса» и зарабатывал не только журналистской деятельностью, а тем, что собирал соответствующие материалы и передавал их в распоряжение одной из западных разведок», — заявил глава РФ.



Разведка какой страны платила журналисту деньги за «закрытую, секретную информацию», Путин не уточнил, но отметил, что «контрразведка всё отфиксировала». О справедливости назначенного Сафронову срока глава государства судить отказался.

Говоря о журналистах, покинувших Россию после начала боевых действий в Украине, Путин заявил, что они «всегда, будучи здесь, работали против нашей страны». По его словам, работники СМИ «с удовольствием» перебрались за границу и якобы продолжают получать те же деньги, что и в России.

«Они приняли решение поехать в заграницу ближайшую, там в каких-то центрах антироссийских работают. Ну, пусть работают», — отметил президент.

Мосгорсуд 5 сентября назначил бывшему корреспонденту «Коммерсанта» и «Ведомостей», советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову 22 года колонии строгого режима по уголовному делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). Суд также назначил журналисту штраф в размере 500 тысяч рублей и два года ограничения свободы после отбытия срока наказания. На условно-досрочное освобождение Сафронов может рассчитывать через 14 лет.

Иван Сафронов находился под стражей больше 2 лет. По версии следствия, во время работы в «Коммерсанте» Сафронов с 2015 по 2018 годы готовил аналитические материалы о военно-промышленном комплексе России. Но делал это он якобы по просьбе гражданина Чехии Мартина Лариша и немецкого политолога Дмитрия Воронина. В материалах, которые публиковал журналист, по версии силовиков, содержится «гостайна», но все данные Сафронов брал, по его словам, из открытых источников.