Литва, Латвия и Эстония договорились об ограничениях для граждан России

Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс сказал, что Литва, Латвия и Эстония достигли принципиального соглашения по ограничению перемещения граждан России. Как пишет РИА Новости, они не будут пропускать россиян через сухопутные границы стран Балтии с Россией и Белоруссией, пишет РИА Новости.

Исключения будут для водителей грузовиков, дипломатов, а также тех, кто пересекает границу по гуманитарным и семейным причинам. Ринкевичс добавил, что окончательно об ограничениях объявят в ближайшие дни.

Страны ЕС вчера приняли решение об отмене упрощенного визового режима для россиян. Теперь шенгенские визы будут стоить дороже — 80 евро вместо 35, ждать их придется около 15 дней, а пакет документов станет больше. Пока достигнуто соглашение, но возможно оно начнет действовать с 12 сентября.