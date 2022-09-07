«Верстка»: закон о семейном насилии заблокировал патриарх Кирилл

Закон о борьбе с семейным насилием разработали в 2019 году. Но его так и не внесли на рассмотрение в Госдуму. По данным «Верстки», против принятия документа высказались патриарх Кирилл и митрополит Тихон.

Закон не смог пройти на рассмотрение несмотря на то, что его лоббирует председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Последний раз изменения в закон о семейном насилии вносили в 2021 году, но в реальности работа над ним заморожена.

В Кремле сначала были не против закона. Он предполагал два главных механизма защиты для жертв домашнего насилия: выдачу внесудебных и судебных охранных ордеров. Первый — сразу после обращения в полицию, а второй — по решению суда. Ордера должны были гарантировать неприкосновенность пострадавших и запрещали субъектам насилия приближаться к ним.

Однако разработку закона прекратили по указанию Путина. По словам источников «Верстки», к нему с настоятельной просьбой об этом обратились патриарх Кирилл, митрополит Тихон Шевкунов и близкие к РПЦ бизнесмены.