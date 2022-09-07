Дугину поставили в один ряд с Кутузовым, Багратионом и Гиви

«Вот так» обратили внимание на картину с портретом Дарьи Дугиной, Михаила Кутузова, Петра Багратиона и Гиви в парке-заповеднике «Бородинское поле». Автор «полотна» — художник Александр Помазков.

В RT рассказали, что картина посвящена «памяти героев прошлого и настоящего». Ее установили на фестивале в честь 210-летия Бородинского сражения «День Бородино» в зоне RT. Сам фестиваль ежегодно проводится с 1989 года.

«Художник провёл исторические параллели между 1812 и 2022 годами, изобразив полководцев Михаила Кутузова, Петра Багратиона, военачальника Донецкой Народной Республики Михаила Гиви Толстых и журналистку, политолога и правую активистку Дарью Дугину, недавно погибшую в результате теракта», — объснили в RT.

Помазков назвал Дугину «информационным героем».