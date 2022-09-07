Власти рассказали о смерти шести российских военных в Украине

«Сибирь.Реалии»* и «Север.Реалии»** продолжают вести списки погибших российских военных в Украине. Сегодня стало известно о смерти пяти человек.

Артёма Белкова из Лахденпохьи, Карелия, объявили погибшим 26 августа. Его похоронили в Лахденпохьи 6 сентября. Обстоятельства смерти не раскрыли.

Виктор Пыстин из посёлка Мылва Троицко-Печорского района Коми был контрактником в Пскове. Он служил водителем автомобильного отделения взвода обеспечения десантно-штурмового батальона. Пыстин погиб от ранения в 1-ом филиале госпиталя им. Вишневского города Красногорска Московской области. Обстоятельства получения ранения не сообщались.

В Вологодской области погибли 30-летний Артём Колесов из Череповца и и 22-летний Виктор Парамонов из села Вепсского национальное Бабаевского района. Колесов погиб в районе села Мыловое Херсонской области. Его семья жила в Луге Ленинградской области, у него остались жена и две дочери. Парамонов служил водителем-гранатометчиком отделения связи взвода связи мотострелкового батальона Таманской дивизии. Посмертно его наградили орденом «Мужества», но обстоятельств смерти не раскрыли.

Из Забайкальского края в Украине погибли 31-летний матрос Алексей Котельников и Дмитрий Прежбылович. Котельников из поселка Смоленка в Чите умер еще 14 мая, его тело доставил в поселок сослуживец. Похороны состоялись 30 мая. Дмитрий Прежбылович из Читы погиб при подрыве автомобиля медиков на мине. Посмертно награжден орденом «Мужества». Похоронен 24 июля. Об этих двух погибших официально стало известно только сегодня.

*«Сибирь.Реалии» и **«Север.Реалии» Минюст России считает «иностранным агентом».