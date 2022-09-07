Путин: Запад «кинул» беднейшие страны Африки

Владимир Путин выступил на пленарной сессии Восточного экономического округа во Владивостоке. По его словам, западные страны «надули» и «грубо кинули» беднейшие страны Африки. Туда попало, по данным Путина, только 3% вывезенного из Украины зерна.

«То, что мы видим, — это очередной наглый обман. Обман международной общественности, обман партнеров в Африке, в других странах, которые особо нуждаются в продовольствии. Выяснилось, что они в очередной раз грубо кинули, надули не только нас, но и беднейшие страны», — отметил глава государства.

Однако по словам Путина, Россия готова продолжать работу в рамках соглашения. Но при нынешнем подходе, считает он, масштаб продовольственных проблем будет только нарастать: возможно, стоит пересмотреть и ограничить направления вывоза зерна и другого продовольствия по этому маршруту. Консультироваться по зерновой сделке Путин планирует с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Вчера, писал «Коммерсант», постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил сомнение в том, что зерновую сделку продлят. Он сказал, что Россия не вывезла ни одного судна с продовольствием.

«Нам удалось достичь сделки, но ничего не работает с российской стороной. Ни одно российское судно не вывезло из российских портов российское зерно на экспорт»,— сказал господин Небензя.

Соглашение по вывозу зерна из украинских портов подписали Росси, Турция, ООН и Украина в июле. Ее действие должно закончиться в ноябре.