Close

#Новости

Путин: Запад «кинул» беднейшие страны Африки

07.09.2022

Так он оценил действие зерновой сделки, но продолжать ее президент готов

Владимир Путин выступил на пленарной сессии Восточного экономического округа во Владивостоке. По его словам, западные страны «надули» и «грубо кинули» беднейшие страны Африки. Туда попало, по данным Путина, только 3% вывезенного из Украины зерна. 

«То, что мы видим, — это очередной наглый обман. Обман международной общественности, обман партнеров в Африке, в других странах, которые особо нуждаются в продовольствии. Выяснилось, что они в очередной раз грубо кинули, надули не только нас, но и беднейшие страны», — отметил глава государства.

Однако по словам Путина, Россия готова продолжать работу в рамках соглашения. Но при нынешнем подходе, считает он, масштаб продовольственных проблем будет только нарастать: возможно, стоит пересмотреть и ограничить направления вывоза зерна и другого продовольствия по этому маршруту. Консультироваться по зерновой сделке Путин планирует с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. 

Вчера, писал «Коммерсант», постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил сомнение в том, что зерновую сделку продлят. Он сказал, что Россия не вывезла ни одного судна с продовольствием.

«Нам удалось достичь сделки, но ничего не работает с российской стороной. Ни одно российское судно не вывезло из российских портов российское зерно на экспорт»,— сказал господин Небензя.

Соглашение по вывозу зерна из украинских портов подписали Росси, Турция, ООН и Украина в июле. Ее действие должно закончиться в ноябре. 



×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.