Постоянный представитель России в ООН назвал фейком закупку оружия у КНДР

Вчера стало известно, что по данным разведки США Россия закупает у Северной Кореи артиллерийские боеприпасы. Об этом сегодня официально заявил о представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя назвал эту информацию фейком.

По данным Кирби, потенциальна закупка может составить миллионы снарядов, ракет и боеприпасов для артиллерии. При этом он сказал, что нет признаков того, что сделка состоялась.

«Мы чувствуем, что речь может идти буквально о миллионах снарядов, ракет и артиллерийских снарядов из Северной Кореи», — цитирует Кирби Reuters.

Постпред России при ООН Василий Небензя говорил о том, что он о такой сделке не слышал, пишут РИА Новости.

«Я не слышал об этом и думаю, что очередной распространяемый фейк», — сказал Небензя.