Студентов в Новосибирске агитируют вступать в научные роты

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В Новосибирском государственном техническом университете подтвердили, что проводят такие встречи, но опровергли сообщения о том, что будут дополнительные преференции. Встречи о «научных ротах» назвали ежегодными, на них рассказывают о возможности продолжения научной деятельности при Министерстве обороны. Саму службу в «научной роте» назвали преференцией.

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«Тайга.Инфо»* сообщила, что в Новосибирском государственном техническом университете организуют встречи «в целях проведения агитационного мероприятия по отбору кандидатов для прохождения военной службы». Студентов зовут в «научные роты»: в обмен на службу им обещают простить долги по учебе. На сайте Минобороны России указано, что для вступления в такую роту нужен документ о высшем образовании, но в Новосибирске агитацию ведут среди студентов 2-4 куров.

«Если на данное мероприятие пойдет кто-то из должников (так как очень нужны люди), то будет бонус от деканата, который включает максимально долгое терпение и откладывание отчисления заместителями деканов. Старостам 2–4 курсов отписаться о наличие желающих (даже если их нет),» — сказано в сообщении.

Еще один преподаватель математики и информатики готов поговорить с проблемными преподаватели о студентах-должниках.

По данным Минобороны, отбор в научные роты идет из разных вузов по всей России. Попасть в такое соединение могут мужчины от 19 до 27 лет, категорией годности не ниже Б-4, не прошедшие срочную службу. У потенциальных кандидатов должна быть «склонность к научной деятельности, участие в конкурсах, олимпиадах, наличие научных публикаций и трудов». Также, указано на сайте министерства, необходимо «наличие документа государственного образца о высшем образовании с общим средним баллом успеваемости не ниже 4,5».

*«Тайгу.Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».