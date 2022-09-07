Путин: главное приобретение «спецоперации» — укрепление нашего суверенитета

Президент России Владимир Путин выступил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Он снова рассказал, что «мы ничего не начинали», а Россия укрепляет свой суверенитет. Трансляцию вела РБК.

По мнению Путина, главное приобретение от «спецоперации» — укрепление суверенитета. Это, по его словам, неизбежный результат того, что происходит. Он добавил, что будет поляризация в мире и стране, но это только на пользу: «все ненужное и вредное будет отторгнуто».

Он опять рассказал о том, что Россия ничего не начинала, а пытается закончить то, что началось после госпереворота в Украине в 2014 году, геноцида жителей Донбасса. По мнению Путина, Россия приняла решение «ответить зеркально, как действовал потенциально наш противник».

Все российские действия направлены на помощь Донбассу, и довести это до конца — наш долг, по мнению Путина. Все это укрепит страну изнутри и во внешнеполитической сфере.

Он также говорил о прекращающемся доминировании США в мире, «брошенном в топку санкционной печи» качестве жизни в Европе.



