Углеобогатительная фабрика в Кузбассе приостановила работу из-за санкций

Вице-губернатор Кузбасса Андрей Панов в своем Telegram-канале сообщил, что на углеобогатительной фабрике «Красногорская» в Кузбассе начались проблемы со сбытом из-за санкций. Возникла задолженность по зарплате, собственник планирует законсервировать предприятие.

На фабрике работает 206 человек, после консервации останется работать всего 60 сотрудников. Остальным предложат трудоустройство в строительные организации Прокопьевска и Новокузнецка. В течение 10 дней будут погашены долги по зарплате за июль и частично за август.

По словам Панова, проблемы возникли из-за того, что в направлении портов Дальнего Востока не хватает пропускной способности железных дорог, а на запад поставки остановили санкции ЕС.

По информации «Тайги.Инфо»*, в отношении ООО «ГОФ Красногорская» уже введена процедура банкротства и финансового оздоровления.

*«Тайгу.Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».