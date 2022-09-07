На еще одного депутата из Новосибирска написали донос Бастрыкину

В Новосибирске депутаты разных уровней написали донос главе Следственного комитета Александру Бастрыкину на независимого депутата горсовета Сергея Бойко. Они считают, что Бойко в своем ютуб-канале «дискредитирует» армию, сообщили «Сибирь.Реалии»*. Один такой донос в Новосибирске вынудил депутата Хельгу Пирогову уехать из России — на нее всего за несколько часов завели уголовное дело.

Под доносом подписались 24 депутата, многих из которых связывают с депутатом Госдумы от ЛДПР Дмитрием Савельевым. Бастрыкина они попросили «принять меры по заочному осуждению» Бойко и привлечь к уголовной ответственности. По их мнению, его ролики — «незаконные, противоправные, направленные на дискредитацию действий органов власти и Вооруженных Сил РФ». Также Бойко якобы призывал участвовать в митинга и экстремистских сообществах.

Бойко уехал из России в ноябре 2021 года — он руководил штабом Навального** в Новосибирске.

Его коллегу Хельгу Пирогову обвинили в «дискредитации армии» в июле. Поводом стал ее твит о похоронах военных, погибших в России, на который глава СК обратил внимание после доноса «коллег». Пирогова уехала из России.

*«Сибирь.Реалии» Минюст России считает «иностранным агентом».

*Штабы Навального признаны в России «экстремистской организацией» и запрещены.





Фото: Сергей Бойко