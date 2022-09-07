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#Новости

На еще одного депутата из Новосибирска написали донос Бастрыкину

07.09.2022

Депутаты посчитали, что нужно проверить его ютуб-канал на «дискредитацию армии»

В Новосибирске депутаты разных уровней написали донос главе Следственного комитета Александру Бастрыкину на независимого депутата горсовета Сергея Бойко. Они считают, что Бойко в своем ютуб-канале «дискредитирует» армию, сообщили «Сибирь.Реалии»*. Один такой донос в Новосибирске вынудил депутата Хельгу Пирогову уехать из России — на нее всего за несколько часов завели уголовное дело. 

Под доносом подписались 24 депутата, многих из которых связывают с депутатом Госдумы от ЛДПР Дмитрием Савельевым. Бастрыкина они попросили «принять меры по заочному осуждению» Бойко и привлечь к уголовной ответственности. По их мнению, его ролики — «незаконные, противоправные, направленные на дискредитацию действий органов власти и Вооруженных Сил РФ». Также Бойко якобы призывал участвовать в митинга и экстремистских сообществах. 

Бойко уехал из России в ноябре 2021 года — он руководил штабом Навального** в Новосибирске. 

Его коллегу Хельгу Пирогову обвинили в «дискредитации армии» в июле. Поводом стал ее твит о похоронах военных, погибших в России, на который глава СК обратил внимание после доноса «коллег». Пирогова уехала из России. 


*«Сибирь.Реалии» Минюст России считает «иностранным агентом».

*Штабы Навального признаны в России «экстремистской организацией» и запрещены.


Фото: Сергей Бойко



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