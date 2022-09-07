Close

#Новости

Михалков обвинил Манского в клевете

07.09.2022

Виталий Манский говорил, что на Московском кинофестивале воруют 85% бюджета

Ксения Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что Никита Михалков написал на документалиста Виталия Манского заявление в полицию о клевете в публичном выступлении ( ч.2 ст.128.1 УК РФ). Манский еще в мае, в интервью, сказал, что на Московском кинофестивале «воруется не меньше 85% бюджета». Собчак проходит по этому делу свидетелем: документалист говорил это ей в интервью. 

«Я как фестивальный менеджер могу точно просчитать, сколько стоит этот фестиваль. И он стоит в лучшем случае 15 процентов от тех сумм, которые он получает напрямую от государства. Готов в суде отстаивать свою правоту по этому вопросу», — говорил Манский. 

Собчак вызвали вчера как свидетеля в Управление по организации дознания МВД. Манский находится за границей — его объявили в розыск. При этом, уточнили «Ведомости», в МВД не пояснили, по какой статье обвиняется режиссер. 

Наказание по статье о клевете в публичном выступлении — штраф от 1 млн рублей или заключение на срок до 2 лет. 

Виталий Манский — режиссер-документалист, создатель фестиваля «Артдокфест». В последние годы фестиваль постоянно срывали, устраивали провокации, это же произошло и в 2022 году. На режиссера в этом году совершили нападение.

 

Заметки изнутри катастрофы: Артдокфест

Фото: «Бумага»



×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.