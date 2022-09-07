Михалков обвинил Манского в клевете

Ксения Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что Никита Михалков написал на документалиста Виталия Манского заявление в полицию о клевете в публичном выступлении ( ч.2 ст.128.1 УК РФ). Манский еще в мае, в интервью, сказал, что на Московском кинофестивале «воруется не меньше 85% бюджета». Собчак проходит по этому делу свидетелем: документалист говорил это ей в интервью.

«Я как фестивальный менеджер могу точно просчитать, сколько стоит этот фестиваль. И он стоит в лучшем случае 15 процентов от тех сумм, которые он получает напрямую от государства. Готов в суде отстаивать свою правоту по этому вопросу», — говорил Манский.

Собчак вызвали вчера как свидетеля в Управление по организации дознания МВД. Манский находится за границей — его объявили в розыск. При этом, уточнили «Ведомости», в МВД не пояснили, по какой статье обвиняется режиссер.

Наказание по статье о клевете в публичном выступлении — штраф от 1 млн рублей или заключение на срок до 2 лет.

Виталий Манский — режиссер-документалист, создатель фестиваля «Артдокфест». В последние годы фестиваль постоянно срывали, устраивали провокации, это же произошло и в 2022 году. На режиссера в этом году совершили нападение.

Заметки изнутри катастрофы: Артдокфест

Фото: «Бумага»