США озвучили решение по вопросу о признании России спонсором терроризма

Власти США отказались признавать Россию государством-спонсором терроризма. Об этом заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Как сказал президент и как думаем мы, это не самый эффективный или мощный инструмент продвижения вперед», — заявила представитель Белого дома.

Жан-Пьер отметила, что данное решение является окончательным.

Накануне президент США Джо Байден выступил против признания России государством-спонсором терроризма. Отвечая на вопрос журналистов о том, нужно ли включить Россию в соответствующий список, американский лидер сказал: «Нет».

Просьбу о признании России страной-спонсором терроризма президент Украины Владимир Зеленский направил властям США в конце июня. Он отметил, что комитет Сената США одобрил соответствующую резолюцию, однако окончательное решение по этому вопросу может принять лишь Госдепартамент. Москва угрожала Вашингтону разрывом дипломатических отношений в случае принятия такого решения.