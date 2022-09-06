Доминик Рааб покинул пост министра юстиции Великобритании

Министр юстиции и заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб объявил о своей отставке с обоих постов и заявил об этом после вступления Лиз Трасс в должность главы британского правительства. О своем решении политик сообщил в соцсетях.

«Спасибо восхитительной команде министерства юстиции за их напряженную работу в течение последнего года. Удачи новому премьер-министру и ее команде. Я с нетерпением жду возможности поддерживать правительство с задних скамеек», — написал Рааб.

После своей отставки Рааб займет пост в Палате общин парламента Великобритании. Какую именно, не уточняется.

Ранее о своих отставках объявили министр транспорта Грант Шэппс, глава минфина Риши Сунак и канцлер герцогства Ланкастерского (министр по особым поручениям) Стив Баркли.



Выбирать нового премьера начали 11 июля — Борису Джонсону вынесли вотум недоверия. Члены Консервативной партии по всей Британии почтовым голосованием выбирали лидера. Оппонентом Трасс был министр финансов Риши Сунак, пишет The Guardian. Трасс станет третьей в истории женщиной-премьером Великобритании. Ее поддержали больше 57,4% (около 81 тыс.) членов партии. Сунака поддержали 42,6% (больше 60 тыс. человек).