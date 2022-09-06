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ЕС отказался признавать действительными паспорта РФ, выданные на оккупированных территориях Украины

06.09.2022

Соответствующее решение приняла Еврокомиссия

Евросоюз не будет признавать действительными российские паспорта, выданные на оккупированных территориях Украины. Соответствующее предложение Еврокомиссия утвердила во вторник, сообщила член ЕК по внутренним делам Ильва Йохансон.

«Это впервые в истории, когда комиссия выдвигает законодательное предложение Европейского союза о непризнании паспортов, обязательное для исполнения всеми государствами-членами. Это предложение, которое должны утвердить [европейские] законодатели», — приводит РИА Новости ее слова.

Еврокомиссия во вторник также утвердила предложение об остановке упрощенного визового режима с Россией. Решение может вступить в силу 12 сентября. Это значит, что россияне больше не смогут пользоваться привилегированным доступом в ЕС и столкнутся с новыми правилами и сроками получения шенгена. Так, процесс оформления визы может затянуться на полгода, а сбор вырастет с 35 до 80 евро.

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