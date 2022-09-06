«Гринпис» призвал отменить законопроект, легализующий вырубку лесов вокруг Байкала

Российское отделение «Гринпис» выступило против законопроекта, который предлагает легализовать вырубку лесов у берегов Байкала. Эксперты международной экологической организации считают, что это нанесет непоправимый ущерб экосистеме озера.

«Снятие запрета на сплошные санрубки вокруг Байкала фактически открывает лазейку для массовой коммерческой заготовки древесины. <…> Перенос этой практики к окрестностям Байкала увеличит количество рубок в оставшихся диких лесах, где ещё сохранились значительные объемы ценной, особенно для рынка Китая, хвойной древесины», ― заявил эксперт лесного отдела российского «Гринпис» Вилен Лупачик.

Авторы законопроекта объяснили необходимость подобной инициативы якобы намерением оздоровить российские леса. Они утверждают, что у берегов Байкала скопилось слишком много мертвой или поврежденной древесины, которая может стать легкой целью для насекомых вредителей. Эту проблему авторы инициативы предлагают решить с помощью сплошных рубок.

Специалисты «Гринпис» между тем утверждают, что бактериальные болезни, на которые ссылаются законодатели, не представляют никакой угрозы байкальским лесам — лесопатологические обследование их наличие попросту не подтверждают. По данным Рослесзащиты, у берегов Байкала насчитывайся 3,7 тысяч гектаров поврежденных лесов, однако авторы инициативы в своей пояснительной записке завысили эту цифру в 17,5 раз.

На сайте природоохранной организации опубликовано открытое обращение к председателю комитета по экологии Госдумы Дмитрию Кобылкину с требованием отменить данный законопроект. Его может подписать любой желающий.