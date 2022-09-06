Пророссийские власти Запорожья обвинили МАГАТЭ в «устранении от своих служебных обязанностей»

Представитель пророссийской «администрации» Запорожской области Владимир Рогов, комментируя доклад МАГАТЭ по итогам миссии ЗАЭС, заявил, что защитная зона вокруг атомной электростанции уже создана. По его словам, угроза ядерной безопасности исходит исключительно от украинской стороны.

«Защитная зона вокруг Запорожской АЭС создана и поддерживается силами безопасности России, угрозы террористического характера исходят только от украинских боевиков», — заявил он в разговоре с РИА Новости.

Рогов добавил, что МАГАТЭ «закрыла глаза на ситуацию с обстрелами атомной электростанции со стороны Украины», несмотря на то, что пророссийские власти якобы предоставили делегации «исчерпывающие доказательства» причастности украинских военных к обстрелам объекта.

«Ни одного призыва конкретно к украинской стороне прекратить ядерный терроризм и обстрелы АЭС нет», — подчеркнул он.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в докладе по итогам миссии на Запорожскую АЭС предложило создать защитную зону вокруг атомной электростанции во избежание повреждений и ядерной катастрофы, а также организовать на объекте учения на случай аварийной ситуации.

В отчете также говорится, что миссия МАГАТЭ по время посещения Запорожской АЭС стала свидетелем обстрела станции. Кто именно вел обстрел по объекту, в организации не уточнили. В результате удара экспертам пришлось эвакуироваться в укрытие, следует из доклада.

Специалисты агентства зафиксировали повреждения в хранилище отработанного и свежего ядерного топлива. Также обстрелы коснулись цистерн со смазочным маслом для турбин, крыш нескольких зданий, в том числе гаража, где находятся машины для перевозки отработанного топлива, и нового здания учебного комплекса.