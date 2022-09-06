195-й день боев: главное

МАГАТЭ опубликовала отчет о визите на Запорожскую АЭС. Эксперты призывают предотвратить обстрелы станции, так как существует угроза целостности объекта. Вокруг АЭС необходимо также установить защитную зону: при обстрелах пострадало здание, в котором хранится свежее ядерное топливо и твердое отработанное топливо. Рядом с ним поврежден контейнер, в котором расположена система мониторинга уровня радиации.

Миссия обнаружила, что снаряды повредили также цистерны со смазочным материалом для турбин, крыши нескольких зданий, в том числе учебного корпуса, помещения с аварийными системами для физической защиты станции.

Украина и Россия обвинили друг друга в обстрелах станции, которые длятся около месяца. Миссия МАГАТЭ прибыла на объект на прошлой неделе и пробыла там несколько дней — с этой недели двое сотрудников будут на станции на постоянной основе.

Владимир Путин наблюдал за ходом учений «Восток-2022» в Приморском крае на полигоне Сергеевский. С Путиным был министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Учения закончатся завтра. Помимо тренировки командных навыков, по данным пресс-службы Кремля, военные отрабатывали оборонительные и наступательные действия на семи полигонах Восточного военного округа, а также в Охотском и Японском море. Вместе с российскими военными в учениях задействованы Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, КНР, Лаос, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Сирия, Таджикистан, ОДКБ и ШОС.

Всего участвуют более 50 тысяч военнослужащих, больше пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

В Бердянске Запорожской области взорвали автомобиль пророссийского коменданта города Артема Бардина. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии, пишет РИА Новости.

В Харькове после обстрела погибли три мирных жителей. По данным Reuters, среди погибших 73-летняя женщина. Во время обстрела был разрушен ее дом на окраине города. Еще двое мужчин погибли после обстрела села на окраине города. Удар также пришелся по пятиэтажному жилому дому недалеко от центра города.

По версии Минобороны России, 5 сентября «высокоточным ударом ВКС России по пункту временной дислокации подразделения националистического формирования «Кракен» в районе города Харьков уничтожено более 30 националистов и 10 единиц автомобильной техники».

Россия купила артиллерийские боеприпасы у Северной Кореи. По данным разведки США, из-за санкций, которые могли подорвать ключевые отрасли российской экономики, Москве приходится искать новых поставщиков оружия. Ранее сообщалось также о том, что беспилотники Россия закупила в Иране, но с ними есть проблемы.

В министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщили, что в Киев передали 25 тел погибших солдат. Российская сторона не сообщала об обмене телами погибших.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил построить два бронетанковых завода, которые займутся ремонтом бронетанкового вооружения и техники. Один из заводов, согласно распоряжению правительства, в Раменском Московской области, а второй — в Каменск-Шахтинском Ростовской области. На них создадут около 600 рабочих мест. Окончательная регистрация займет 4 месяца.

Разведка Британии сообщает, что Украина продолжает наступление в Херсонской области. Вчера сообщалось о 27 вылетах российских беспилотников над западным берегом Днепра: до этого, в августе, было около 50 вылетов в день. Беспилотники становятся все более заметными в боях в Украине: они позволяют обнаруживать цели для артиллерии. Но кинетическое воздействие, радиоэлектронные помехи — их уязвимость. С учетом потерь, вполне вероятно, что Россия изо всех сил пытается поддерживать запасы беспилотников, но ей не хватает компонентов из-за санкций. Нехватка разведывательных беспилотников ухудшает тактическую ситуационную осведомленность командиров и все больше затрудняет российские операции.

Институт изучения войны (ISW) рассказывает, что наступление ВСУ серьезно ослабляет логистические возможности России на юге Украины. Это уже привело к тому, что власти Херсонской области отложили проведение референдумов: об этом замглавы херсонской администрации Кирилл Стремоусов заявил российским СМИ. Но позже он в своем канале опроверг данные о «паузе» при подготовке референдумов. Такие заявления указывают на высокий уровень дезорганизации внутри пророссийских режимов, который, вероятно, усугубляется последствиями контрнаступления.

Путин публично похвалил силы ДНР и ЛНР — и очернил российские вооруженные силы. Он сказал вчера, что добровольцы воюют на Донбассе лучше, чем профессиональные российские солдаты, и намекнул, что недоволен работой Минобороны России. Скорее всего такие заявления должны активизировать набор добровольцев в ЛДНР, поднять их боевой дух и подтвердить версию Кремля о «защите» Донбасса.