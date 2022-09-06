Президент США Джо Байден выступил против признания России государством-спонсором терроризма. Об этом он заявил журналистам в понедельник, сообщает Reuters.

Отвечая на вопрос журналистов о том, нужно ли включить Россию в список государств-спонсоров терроризма, американский президент сказал: «Нет».

В конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон проверяет действия России в Украине на соответствие критериям государства-спонсора терроризма. Глава американского внешнеполитического ведомства при этом признал, что присвоение России такого статуса мало что изменит для нее в практическом плане.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о готовности Москвы разорвать дипломатические отношения с США в случае признания России страной-спонсором терроризма. Дипломат отметила, что Соединенные Штаты своими действиями нарушают принципы международного права.

Просьбу о признании России страной-спонсором терроризма президент Украины Владимир Зеленский направил властям США в конце июня. Он отметил, что комитет Сената США одобрил соответствующую резолюцию, однако окончательное решение по этому вопросу может принять лишь Госдепартамент.



