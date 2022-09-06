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#Новости

Суд в Архангельске оштрафовал юриста Александра Козенкова по делу о «дискредитации» ВС РФ

06.09.2022

Административное дело на юриста возбудили из-за его поста во «ВКонтакте». В нем он выразил поддержку Марии Овсянниковой

Ломоносовский районный суд Архангельска назначил юристу Александру Козенкову штраф в размере 30 тысяч рублей. Его признали виновным в «дискредитации» российской армии, сообщает SOTA.

SOTA уточняет, что заседание по делу Козенкова прошло 2 сентября. Поводом для административного дела послужил его пост с текстом песни Роберта Рождественского «Мгновения». Публикацию он сопроводил снимком антивоенной акции бывшей сотрудницы Первого канала Марии Овсянниковой, а также роликом, в котором журналистка выразила свое мнение о боевых действиях в Украине.

«Россия — это Марина Овсянникова. Пришло время героинь и героев», — подписал Козенков публикацию.

Ломоносовский районный суд объяснил свое решение тем, что Козенков «своими действиями дискредитировал цели использования Вооруженных Сил Российской Федерации на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины». Сам юрист на судебное заседание не явился.

В 2019 и 2020 годах Александр Козенков представлял интересы протестующих в деле о признании стройки мусорного полигона на станции Шиес незаконной. В настоящее время юрист активно выступает против строительства свалки в своем родном городе Няндоме.

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