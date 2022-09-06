Рэпер Оксимирон мог вернуться в Россию

Женя Муродшоева опубликовала в своих соцсетях видео, на котором человек, похожий на Оксимирона (Мирон Федоров), читает рэп на стрелке Васильевского острова в Петербурге. Слухи о своем возвращении в Россию артист пока никак не прокомментировал.

«Осень. Особо ******* (чокнутые) птицы прилетают с юга», — подписала ролик менеджер Оксимирона.

После начала боевых действий в Украине рэпер публично выступил против действий российских властей. Артист покинул Россию и провел в ряде стран серию благотворительных концертов с лозунгом «Russians Against War». Все вырученные средства он направил на нужды Украины.

В конце августа прокуратура потребовала признать песни Оксимирона экстремистскими, поскольку в них содержится «публичное оправдание идеологии насилия». Как рассказал источник РИА Новости в надзорном органе, речь шла о композиции «Последний звонок».