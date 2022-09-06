МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам миссии на Запорожскую АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в докладе по итогам миссии на Запорожскую АЭС предложило создать защитную зону вокруг атомной электростанции во избежание повреждений и ядерной катастрофы.

«МАГАТЭ рекомендует прекратить обстрелы на площадке и в ее окрестностях немедленно, чтобы избежать дальнейшего ущерба станции и связанным с ней объектам, для обеспечения безопасности эксплуатационного персонала и для поддержания физической целостности для обеспечения безопасной и надежной работы», — говорится в документе.

Агентство указало на необходимость создания защитной зоны вокруг ЗАЭС в связи с высокими рисками ядерной аварии, которую могут вызвать боевые действия. В организации отметили, что этот вопрос необходимо согласовать со всеми задействованными сторонами.

Кроме того, МАГАТЭ предложило организовать на Запорожской АЭС учения для отработки эффективного реагирования при аварийной ситуации. Эксперты агентства выразили готовность оказать содействие в этом вопросе.

В отчете также говорится, что миссия МАГАТЭ по время посещения Запорожской АЭС стала свидетелем обстрела станции. Кто именно вел обстрел по объекту, в организации не уточнили. В результате удара экспертам пришлось эвакуироваться в укрытие, следует из доклада.

Специалисты агентства также зафиксировали повреждения в хранилище отработанного и свежего ядерного топлива. Также обстрелы коснулись цистерн со смазочным маслом для турбин, крыш нескольких зданий, в том числе гаража, где находятся машины для перевозки отработанного топлива, и нового здания учебного комплекса.

Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС на прошлой неделе. Необходимость в этом возникла в связи с регулярными обстрелами атомной электростанции. На протяжении всего августа Россия и Украина обвиняли в ударах друг друга. ООН призвала демилитаризовать станцию, Россия же считает, что военные охраняют объект и обеспечивают его безопасность.

Часть делегации МАГАТЭ, в том числе и глава организации Рафаэль Гросси покинули станцию вечером того же дня. Однако позднее Гросси объявил, что сотрудники миссии останутся на объекте постоянно. «Коммерсант» уточнял, что на атомной электростанции будут находиться двое сотрудников.

