Суд аннулировал свидетельство о регистрации «Новой рассказ-газеты»

Басманный суд Москвы по иску Роскомнадзора аннулировал свидетельство о регистрации «Новой рассказ-газеты», учредителем которой является «Новая газета». Об этом сообщается на сайте-конструкторе издания «Свободное пространство».

Роскомнадзор в своем иске сослался на то, что издание не выходило в печать больше года. Первый номер «Новой рассказ-газеты» вышел в июле 2022-го, при этом СМИ было зарегистрировано в марте 2009 года. Этот факт надзорное ведомство не устроил.

«О том, что журнал не выходил длительное время, РКН установил в ходе мониторинга лишь 25 мая. Почему они ждали столько времени, чтобы подать административный иск, представитель надзорного ведомства не пояснил», — сообщили представители издания.

Накануне Басманный суд Москвы по иску Роскомнадзора признал недействительной лицензию печатной версии «Новой газеты». По версии ведомства, издание сменило в 2006 году учредителя, но устав в РКН не предоставило. Представители «Новой газеты» настаивали, что изменения были незначительными и их можно было не подавать.

«Новая газета» приостановила работу 28 марта после двух за месяц предупреждений от Роскомнадзора. Запущенную «Новую газету. Европа» заблокировали в России 29 апреля. Сайт еще одного журнала «Новая рассказ-газета» начали блокировать всего через неделю после запуска — с 23 июля.