В соцсетях завирусился ролик для запугивания Европы отключением газа

Российские чиновники начали активно репостить в своих соцсетях ролик, демонстрирующий ужасы отсутствия газа зимой. Для «запугивания» неизвестные авторы использовали кадры зимнего Красноярска, который власти не могут газифицировать с 2007 года.

Пользователи соцсетей считают, что ролик якобы снял «Газпром». Видео в своем Telegram-канале опубликовал в том числе и губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко. Он сопроводил пост подписью: «Ну, вы поняли».

Однако выяснилось, что в ролике использованы кадры зимнего Красноярска, который российские власти не могут газифицировать на протяжении многих лет. В городе, по последним данным, проживает свыше 1,1 млн человек.

Чтобы согреться, жители Красноярска используют уголь, отравляющий воздух и заволакивающий небо черным дымом. В городе обещают провести газ с 2007 года, однако на карте программы газифицикации России 2021–2025 региона не было.