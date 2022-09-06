Еврокомиссия согласовала решение об остановке упрощенного визового режима с РФ

Еврокомиссия утвердила предложения об остановке упрощенного визового режима с Россией с 12 сентября. Соответствующее заявление опубликовано на сайте высшего органа исполнительной власти Евросоюза во вторник.

«Приостановление [соглашения об упрощенном визовом режиме] является ответом на возросшие риски и угрозы интересам безопасности Евросоюза и национальной безопасности государств-членов в результате военной агрессии России против Украины», — говорится в заявлении.

Решение может вступить в силу 12 сентября. Это значит, что россияне больше не смогут пользоваться привилегированным доступом в ЕС и столкнутся с новыми правилами и сроками получения шенгена. Так, процесс оформления визы может затянуться на полгода, а сбор вырастет с 35 до 80 евро.

Страны Евросоюза не смогли согласовать полную отмену выдачи виз россиянам и сошлись на решении приостановить упрощенный визовый режим с РФ. За расторжение договора, в частности, выступали Франция и Германия. При этом восточноевропейские и скандинавские страны — Чехия, Эстония, Польша, Латвия и Литва — были настроены более радикально и требовали закрыть европейские границы для всех граждан РФ.