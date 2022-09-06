Сбор на штраф многодетной матери из Карелии закрыли за пять часов

Россияне за 5 часов собрали деньги на штраф многодетной матери из Карелии, сообщается в Telegram-канале From Karelia with freedom. Женщину признали виновной в «дискредитации» российской армии и назначили ей штраф в размере 30 тысяч рублей.

«Понадобилось всего несколько часов, чтобы собрать всю сумму, необходимую для выплаты штрафа многодетной матери из небольшого посёлка в Олонецком районе Карелии, которую суд признал виновной в «дискредитации Вооруженных сил России» за публикации в социальной сети «ВКонтакте». Сбор средств остановлен, и штраф уже оплачен», — говорится в сообщении.

На жительницу Карелии составили протокол из-за репостов записей украинских СМИ на стене во «ВКонтакте». Женщина объяснила, что хотела таким образом «остановить это безумие», поскольку дети погибают «и там, и здесь». Сама она является матерью четырех детей.

После назначения штрафа многодетная мать заявила, что не намерена его выплачивать, поскольку у нее нет такой финансовой возможности. «Никак не буду платить, пусть делают обязательные работы. Посадить они меня не смогут, потому, что дети несовершеннолетние», — объяснила она.

После этого Telegram-канал From Karelia with freedom объявил о сборе денег на выплату штрафа. Необходимую сумму удалось собрать всего за пять часов.