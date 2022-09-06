Соратника Навального* Александра Зыкова объявили в розыск

МВД объявило в федеральный розыск соратника Алексея Навального* Александра Зыкова. Его карточка появилась в базе разыскиваемых лиц ведомства. Активист возглавлял штабы** оппозиционного политика в Костромской и Саратовской областях.

Зыков покинул Россию в январе этого года в связи с угрозой уголовного преследования. Активист в интервью «Радио Свобода»*** рассказывал, что в декабре 2021 года сотрудники полиции связались с его соседом и попросили его предоставить им парковочное место на несколько дней. Соратник Навального* предположил, что они хотят задержать его и возбудить уголовное дело по статье об организации экстремистского сообщества.

После начала боевых действий в Украине Зыков стал фигурантом двух уголовных дел о военных «фейках», сообщает «7х7 — Горизонтальная Россия». Первое возбудили из-за публикации во «ВКонтакте» о костромских военных, погибших в Украине. В основу второго уголовного дела легли посты о гибели украинцев в Буче и Сумской области.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к «экстремистской деятельности» или «терроризму». Он включен также в реестр «иностранных агентов».

**Штабы Навального в России признаны «экстремистскими организациями», их деятельность запрещена.

***«Радио Свобода» Минюст РФ считает «иностранным агентом».

