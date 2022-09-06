The Insider*: семья генерала ФСБ Шекина владеет имуществом стоимостью 2 млрд рублей

The Insider* выяснил, что семья генерала ФСБ Михаила Шекина, руководящего службой обеспечения деятельности ФСБ и отвечающего за закупки, владеет имуществом стоимостью более 2 млрд рублей. Журналисты издания провели соответствующее расследование.

К таким выводам расследователи пришли, изучив фотографии со дня рождения Юлии Тихомировой, дочери Михаила Шекина. Помимо нее и ее отца на снимках фигурирует Анастасия Задорина (вторая дочь Шекина), а также еще одна загадочная женщина. Авторы расследования установили, что ею является некая Валентина Паутова, которая впоследствии взяла себе фамилию Шекина.

При помощи системы распознавания лиц The Insider* нашел аккаунты Валентины в социальных сетях. Выяснилось, что лайки на ее фотографии ставит некий Сергей Шувалов. При этом номер, привязанный к этому аккаунту, принадлежит сыну Шекина — Сергею.

«По номеру же телефона Валентины Шекиной мы выяснили, что она заказывает еду в столичный ЖК «Итальянский квартал». По этому же адресу, по данным The Insider*, зарегистрирована пятилетняя Шекина Валерия Сергеевна — очевидно внучка спецслужбиста», — говорится в расследовании.

Стоимость квартиры, о которой идет речь, оценивается в 270 млн рублей. Парковку семьи Шекина при этом оплачивает некий Максим Иванов. Он оказался трудоустроен водителем в фирму дочери генерала ФСБ Анастасии Задориной. Со своего номера мужчина также заказывал еду в квартиры семьи Шекина, которые были засекречены в Росреестре.

Благодаря полученной информации расследователи выяснили, что во владении семьи Шекина находятся:

112-метровая квартира на улице Лавочкина, рядом с дворцом спорта «Динамо» (35 млн рублей);

трехкомнатная квартира на Олимпийском проспекте (20 млн);

небольшая квартира в «хрущевке» на Сущевском валу (15 млн);

двухуровневая квартира в ЖК «Ласточкино гнездо». Квартира схожей площади (182 кв. м) сейчас продается за 180 млн рублей;

197,3 кв. м в ЖК «Золотые ключи 2» (110 млн);

таунхаус на улице Воротынской (45 млн);

202-метровая квартира рядом с метро «Цветной бульвар» (160 млн);

несколько земельных участков в Одинцовском районе Подмосковья.

Также в автопарке семьи Шекина множество элитных автомобилей. Таким образом, общая стоимость имущества генерала и его родственников оценивается в более чем 2 млрд рублей.





*The Insider Минюст РФ считает «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».