МИД РФ запросил у офиса Борреля стенограмму его слов о «фашистской» России

Министерство иностранных дел (МИД) РФ запросило у офиса главы европейской дипломатии Жозеп Борреля стенограмму его слов о «фашистской России». Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«Офис господина Борреля тут же опроверг эти сообщения, заявил, что он говорил по-испански, была неточность в английском переводе. Мы запросили в офисе господина Борреля стенограмму выступления на испанском языке, нам ее не дают», — приводит ТАСС слова главы МИД РФ.

Лавров отметил, что если информация СМИ подтвердится, то у России «возникнут очень большие вопросы о том, как дальше вести дела с этими людьми». Глава МИД РФ также добавил, что в свете последних событий российская сторона хотела бы знать, какие поручения и директивы Боррель выдал своему представителю в Москве.

Во время выступления на межпарламентской конференции Европарламента в Праге Боррель произнес фразу, которую российская сторона сочла оскорблением. Однако пресс-секретарь Борреля Петер Стано заверил, что это была лишь ошибка перевода.

Глава европейской дипломатии в ходе обсуждения перешел на родной испанский язык и, согласно официальному переводу на английский, заявил об отсутствии «конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим». Стано утверждает, что Боррель лишь сделал отсылку к заявлению одного из членов парламента, который назвал Россию фашистским государством, однако при переводе была допущена ошибка.