Судебное заседание по делу Асмус о «дискредитации» армии перенесли на 14 сентября

Тверской районный суд Москвы перенес на 14 сентября заседание по административному делу о «дискредитации» российской армии в отношении актрисы Кристины Асмус. Об этом сообщает «Медиазона»* из зала суда.

Суд принял решение перенести заседание по ходатайству адвоката Владимира Ляховского. Защитник Асмус попросил закрыть рассмотрение дела от СМИ, сославшись на то, что в материалах есть «иная охраняемая законом тайна».

«Каким образом они туда попали, это уже вопрос к органам предварительного расследования. Мы считаем, что чести и достоинству моей подзащитной может быть причинен ущерб», — приводит его слова «Медиазона»*.

Сама Асмус на слушании не появилась. Ляховский в ходе заседания дал понять, что поддерживает боевые действия в Украине, а также заявил журналистам, что если бы актриса действительно выступала против СВО, то он не стал бы ее защищать.

Повторное заседание состоится в Тверском районном суде Москвы 14 сентября. Представителей СМИ на слушание не допустят. Защитник актрисы ходатайствовал о прекращении дела из-за отсутствия состава правонарушения.

О протоколе в отношении Асмус стало известно 31 августа. В картотеке Тверского районного суда появилась информация о регистрации административного дела. Поводом стал пост актрисы в соцсети еще в феврале 2022 года. Она писала: «Страх и боль. Молю, остановите все это. Нет войне!»



*«Медиазону» Минюст РФ считает «иностранным агентом».

