ЦБ с 1 октября ограничит продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг «недружественных» стран

Банк России предписал отечественным брокерам с 1 октября ограничить продажу ценных бумаг эмитентов из стран, признанных правительством РФ «недружественными». Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

«Брокеры с 1 октября 2022 года не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%», — говорится в заявлении.



Кроме того, с 1 ноября 2022 года порог для таких сделок составит 10% портфеля клиента, с 1 декабря — 5%. С 1 января 2023 года брокеры должны будут приостанавливать исполнение любого поручения.

Свое решение ЦБ объяснил необходимостью минимизировать риски для неквалифицированных инвесторов, которые могут потерять приобретенные активы иностранных финансовых организаций из-за внезапной блокировки. Регулятор уточнил, что от такой блокировки пострадали более 5 млн отечественных инвесторов.

Ограничения не распространяются на операции по закрытию коротких позиций, а также на операции с иностранными бумагами российских компаний и эмитентов из дружественных стран.



Ранее заместитель председателя Центрального банка России Филипп Габуния заявил, что на счетах более 5 млн россиян заблокированы активы. По его словам, только иностранных акций, принадлежащих физлицам, заблокировано на 320 млрд рублей, передает РБК.

После начала боевых действий в Украине российские инвесторы столкнулись с ограничениями, из-за которых лишились возможности продавать иностранные ценные бумаги через зарубежные биржи. Кроме того, Центробанк также ограничил торги иностранными ценными бумагами, которые находятся в обращении на СПБ Бирже и заблокированы международными депозитариями. В перечень попали 990 компаний, в том числе Amazon, Netflix и Google.