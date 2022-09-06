Глава Чечни Рамзан Кадыров передумал уходить с поста. В конце недели он сообщил, что «засиделся» в должности. Теперь он хочет «побить рекорд» по руководству регионом.

СМИ сообщали, что Кадыров может претендовать на место в Росгвардии. Теперь же глава Чечни опроверг свое заявление: якобы он просто увидел новость и решил спросить мнение об этом у людей.

«Позже выяснил, что не такой я и «долгожитель» — прежний рекорд, как выясняется, составляет 27 лет. Поэтому скажу больше: теперь я решил пойти на побитие действующего рекорда. Посмотрим, может я обойду этот показатель», — заявил Кадыров.

Он также добавил, что не может «подвести народ», который доверил ему управление регионом. Кадыров рассказал и о том, что «есть хорошие новости на Донецком направлении», а скоро туда «на подмогу» отправят еще несколько тысяч бойцов: два полка и три батальона.