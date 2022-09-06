Лукашенко не исключил, что уехавших белорусов можно лишать гражданства

В Беларуси рассматривают вопрос совершенствования закона о гражданстве. Также в преддверии Дня народного единства планируют провести амнистию. Лукашенко не исключил, что по новому закону можно будет лишать гражданства тех, кто покинул Беларусь, пишет «Пул Первого».

По поводу амнистии Лукашенко сказал, что за последние два года «поумнели все». В 2020 году по всей Беларуси прокатились массовые протесты, в стране возбудили сотни политических дел против активистов, журналистов и оппозиционеров. По словам Лукашенко, если люди раскаялись, встали на путь исправления, то можно применить послабления. Но только не в отношении «бандитов и экстремистов». Как пишет «Коммерсант», по словам генпрокурора Беларуси Андрея Шведа, амнистировать могут более 8 тыс. человек. Перечень составов преступлений определят в ближайшее время.

По поводу гражданства он сказал, что стране всегда нужны достойные люди. Но только если «они не сбежали из страны».

«В рамках подготовленного законопроекта нужно еще раз посмотреть на тех, кто, выехав за границу, действует во вред государству и народу, совершая преступления. Достойны ли эти люди оставаться гражданами Беларуси, если они сбежали из родной страны и фактически разорвали с ней связь? Необходимо также обсудить требования к нашим соотечественникам, получившим карту поляка и иные подобные документы», — сказал Лукашенко.