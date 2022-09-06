«Газпром»: невозможно возобновить поставки газа по «Северному потоку»

«Газпром» объяснил, что состояние станции «Портовая» не соответствует требованиям российского законодательства о промышленной безопасности. Предостережение об этом выдал Ростехнадзор 2 сентября, добавили в компании. В Европе не верят в версию газового гиганта и снова обвиняют Москву в «газовой войне».

«Газпром» планировал возобновить поставки газа по «Северному потоку-1» еще 3 сентября, но не стал этого делать — якобы из-за протечки масла. В Siemens утверждали, что такая поломка устраняется на месте и не мешает транспортировке газа.

Одновременно с этим решением «Газпрома» в ЕС начали обсуждать введение максимальных цен на нефть и газ. В ответ на это министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что Россия отреагирует на ограничение цен увеличением поставок нефти в Азию. «Дальнейшая эксплуатация этого газоперекачивающего агрегата без устранения выявленных дефектов создает риск пожара или взрыва, то есть влияет на промышленную безопасность всей станции», — добавили в «Газпроме».

«Газпром» в своем сообщении утверждает, что в соответствии с письмом Siemens устранение причин утечки масла можно «произвести только в условиях специализированного ремонтного предприятия».

«Таким образом, эксплуатация ГПА №24 с выявленными неисправностями прямо противоречит требованиям российского законодательства», — заключили в «Газпроме».

Reuters пишет, что Европа сталкивается с худшим за всю историю кризисом с поставками газа. Цены на энергоносители растут, в Германии обсуждают нормирование ресурсов.

Заместитель генерального директора Виталий Маркелов рассказал журналистам в кулуарах Восточного экономического форума о том, что о возобновлении поставок газа «вы должны спросить у Siemens». По его данным, немецкая компания должна отремонтировать оборудование.

«Мы не можем понять это новое представление на основе информации, предоставленной нам в выходные. Поэтому, до дальнейшего уведомления, по нашей оценке, сообщенный нам вывод не является технической причиной для остановки работы. Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте», — говорится в письменном заявлении Siemens Energy.

По мнению ЕС Москва использует газовый шантаж из-за растущих санкций в отношении России. Объяснение «Газпрома» в Европе отвергают. В Евросоюзе считают, что «газовая война» должна посетить разногласия из-за конфликта в Украине.